Челябинские рецидивисты отправились за решетку после нападения на школьниц

«Согласно представленным в суд материалам, обвиняемые ранее неоднократно судимы, отбывали наказание в одном исправительном учреждении, где и познакомились. Освободились оба в марте 2019 года по отбытии срока наказания», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 3 ноября мужчины надругались возле автозаправки над двумя девочками 14 и 15 лет. Также они отобрали у школьниц мобильные телефоны и 9,5 тысячи рублей.

В ночь на 6 ноября подозреваемых удалось задержать. Потерпевшие их опознали. Другие материалы дела также подтвердили причастность мужчин к преступлению.