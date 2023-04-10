Криминал 10 апреля 2023, 14:37 Челябинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве подростка после ссоры в интернете

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Сотрудники полиции Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве семнадцатилетнего подростка из-за конфликта в интернете. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По версии следствия, потерпевший вместе с подозреваемым посещали один компьютерный клуб. Неизвестный стал оскорблять одного из участников клуба с фейкового аккаунта, после чего две группы молодых людей стали выяснять отношения.

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Отмечается, что во время встречи подозреваемый нанес подростку смертельное ножевое ранение.