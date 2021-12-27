Челябинские следователи раскрыли убийство ребенка 24-летней давности

Правоохранительные органы Челябинска раскрыли убийство девочки, которое было совершено в 1997 году в Брединском районе. Обвиняемый по делу сейчас отбывает срок за другое преступление, написал Ura.ru.

«Осенью 1997 года подозреваемый в своем доме с деревянной скалкой напал на ребенка. Девочка погибла от черепно-мозговых травм», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

После убийства мужчина закопал тело недалеко от своего участка. Во время допроса он сообщил детали преступления. Сейчас следствие проводит некоторые экспертизы. После их окончания 59-летнему мужчине будет предъявлено обвинение.