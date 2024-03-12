Криминал 12 марта 2024, 12:06 Челябинские полицейские поймали похитителя двух лошедей

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В Верхнеуральском районе Челябинской области задержали мужчину, который пытался украсть у местного коневода двух лошадей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по области.

Мужчина пытался украсть животных, но не смог завести их в грузовик, и лошади убежали. Владелец лошадей быстро обнаружил пропажу, вернул их и обратился в полицию.

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Правоохранители по горячим следам задержали 47-летнего местного жителя, который во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.

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