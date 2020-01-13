Челябинские полицейские поймали мужчину, убившего человека 25 лет назад

По данным издания, в конце августа 1994 года на станции Челябинск-Главный был обнаружен мужской труп. Спустя 25 лет правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 58-летний житель Челябинска. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности за преступления против жизни и здоровье человека. Подозреваемый признался в содеянном и написал явку с повинной.