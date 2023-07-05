Криминал 05 июля 2023, 16:50 Челябинские полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в квартире мигранта

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Сотрудники полиции Челябинска обнаружили крупную партию наркотических веществ в квартире уроженца ближнего зарубежья. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

До задержания мужчина успел разложить две закладки с героином. В съемной квартире в ходе обысков правоохранители изъяли 139 свертков с запрещенным веществом.

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Отмечается, что против мужчины следователи возбудили уголовное дело.