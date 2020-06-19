Челябинка обвинила сожителя в попытке изнасиловать ее дочь
Жительница Сосновского района Челябинской области обвинила сожителя в том, что он пытался изнасиловать ее маленькую дочку. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Женщина написала заявление в полицию, но после проверки оказалось, что обвинения ложные. В результате уголовное дело завели против нее самой.
В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что «в ходе расследования женщина пояснила, что оговорила сожителя в результате конфликта», «в содеянном раскаялась». Женщину приговорили к штрафу.