Челябинец ударил пилота и получил 3,5 года «строгача»

Уроженца Челябинской области приговорили к 3,5 года колонии строгого режима за то, что он устроил пьяный дебош в самолете и ударил командира самолета. Это произошло в мае в новосибирском аэропорту Толмачево, мужчину задержали еще при посадке.

В пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что Обский городской суд признал достаточными собранные следователями доказательства по делу у дебоше на борту рейса SU1307 из Новосибирска в Москву.

Суд признал пассажира виновным в хулиганстве в самолете, публичном оскорблении представителя власти и совершении насильственных действий. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

14 мая при посадке в самолет в аэропорту Толмачево нетрезвый пассажир начал ругаться матом и демонстрировать пренебрежительное отношение по отношению к бортпроводникам. Когда экипаж попытался успокоить дебошира, он нанес удары командиру воздушного судна. В самолет вызвали полицию, и стражи порядка доставили пассажира в отдел. Во время задержания дебошир также оскорбил сотрудника транспортной полиции.