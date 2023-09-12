Криминал 12 сентября 2023, 16:44 Челябинец убил сторожа СНТ во время застолья

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В Челябинске хотят заключить под стражу подозреваемого в убийстве сторожа СНТ «Любитель-2». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Накануне мужчины вместе выпивали, однако беседа вскоре набрала обороты и коснулась запретных тем. В итоге гость сторожа схватил нож и зарезал его. Как потом объяснил мужчина, из ревности.

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Предполагаемого убийцу задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ранее челябинец уже был судим.

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