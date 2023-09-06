Криминал 06 сентября 2023, 13:43 Челябинец оклеветал знакомого и стал фигурантом уголовного дела

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В Челябинске местный житель написал ложный донос на знакомого и теперь сам рискует оказаться на скамье подсудимых. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Местный житель поссорился со знакомым и решил его проучить. Он пошел в полицию и заявил, что обидчик на него якобы напал. Однако вскоре выяснилось, что мужчина, которого он обвинил, ничего не делал. В итоге в отношении местного жителя возбудили уголовное дело о ложном доносе.

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