Челябинец обратился к частному детективу с просьбой убить подругу

Житель Челябинска обратился к частому детективу с поручением убить сожительницу. Причиной такого поступка послужила ревность. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

«Обвиняемый с целью причинения телесных повреждений своей сожительнице, обратился по объявлению к частному детективу, которого склонял к причинению женщине телесных повреждений, не совместимых с жизнью», — рассказали в ведомстве.

За убийство мужчина предложил детективу 50 тысяч рублей. Тот же рассказал об этом полицейским.