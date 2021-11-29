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    29 ноября 2021, 15:25

    Челябинец обратился к частному детективу с просьбой убить подругу

    Арина Бобкова

    Житель Челябинска обратился к частому детективу с поручением убить сожительницу. Причиной такого поступка послужила ревность. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

    «Обвиняемый с целью причинения телесных повреждений своей сожительнице, обратился по объявлению к частному детективу, которого склонял к причинению женщине телесных повреждений, не совместимых с жизнью», — рассказали в ведомстве.

    За убийство мужчина предложил детективу 50 тысяч рублей. Тот же рассказал об этом полицейским.