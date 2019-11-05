Чек из KFC помог найти подозреваемого в убийстве россиянки в США

1 ноября суд округа Бентон в американском Орегоне обвинил в убийстве 27-летней Анны Репкиной ее 29-летнего жениха Чейза Харгроува. Тело женщины было обнаружено еще весной 2017 года. Ее застрелили.

Сторона обвинения заявила, что в отношениях Репкиной и Харгроува присутствовал и третья сторона. Чейз через интернет познакомился с Анной и помог ей перебраться из Москвы в Орегон. Однако мужчина не упомянул, что давно состоит в отношениях с некой Мишель Чавес. Та заявила, что ее возлюбленный обязан расстаться с русской девушкой.

«Ему предстояло выбирать между двумя женщинами, и он принял решение. Он вывел Анну на пустынную дорогу, где ее позже и нашли с пулевым ранением в затылке», — пояснил старший заместитель окружного прокурора Ами Матуско.

Правоохранители обнаружили рядом с телом жертвы пакет из KFC, в котором был чек с фамилией Кевина Томаса. Этот мужчина рассказал полиции, что девушка ужинала с Харгроувом. Более того, именно Томас одолжил своему приятелю дробовик.

Чейза Харгроува арестовали без возможности выхода под залог. Он с обвинением не согласился и заявил, что Репкина сама виновата во всем.

«Харгроув утверждает, что не убивал свою невесту. Доказательства, которые будут представлены в суде, покажут, что Анну Репкину убила Мишель Чавес», — заявил защитник Майк Флинн.

Чавес не отрицает, что ревновала своего возлюбленного к российской девушке, но к убийству она непричастна.