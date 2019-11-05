  • Чек из KFC помог найти подозреваемого в убийстве россиянки в США

    05 ноября 2019, 23:05

    Светлана Степанова

    Жителя Орегона арестовали по обвинению в убийстве своей невесты из России. Расследовать дело полиции помог чек из ресторана быстрого питания, который был найден возле тела женщины. Подробности опубликовал The New York Post.
    Чек из KFC помог найти подозреваемого в убийстве россиянки в США

    1 ноября суд округа Бентон в американском Орегоне обвинил в убийстве 27-летней Анны Репкиной ее 29-летнего жениха Чейза Харгроува. Тело женщины было обнаружено еще весной 2017 года. Ее застрелили.

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    Сторона обвинения заявила, что в отношениях Репкиной и Харгроува присутствовал и третья сторона. Чейз через интернет познакомился с Анной и помог ей перебраться из Москвы в Орегон. Однако мужчина не упомянул, что давно состоит в отношениях с некой Мишель Чавес. Та заявила, что ее возлюбленный обязан расстаться с русской девушкой.

    «Ему предстояло выбирать между двумя женщинами, и он принял решение. Он вывел Анну на пустынную дорогу, где ее позже и нашли с пулевым ранением в затылке», — пояснил старший заместитель окружного прокурора Ами Матуско.

    Правоохранители обнаружили рядом с телом жертвы пакет из KFC, в котором был чек с фамилией Кевина Томаса. Этот мужчина рассказал полиции, что девушка ужинала с Харгроувом. Более того, именно Томас одолжил своему приятелю дробовик.

    Чейза Харгроува арестовали без возможности выхода под залог. Он с обвинением не согласился и заявил, что Репкина сама виновата во всем.

    «Харгроув утверждает, что не убивал свою невесту. Доказательства, которые будут представлены в суде, покажут, что Анну Репкину убила Мишель Чавес», — заявил защитник Майк Флинн.

    Чавес не отрицает, что ревновала своего возлюбленного к российской девушке, но к убийству она непричастна.