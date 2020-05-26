Чеченец покусал полицейского при задержании в Москве. Видео

Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении. В ходе операции подозреваемый оказывал сопротивление: он дрался и даже укусил полицейского.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 25 мая в 10:00 на улице Корнейчука во дворе дома № 48А.

Сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1996 года рождения из Чечни. Он подозревается в совершении разбойного нападения. При задержании мужчина оказал активное сопротивление. Он ударил капитана полиции, который был в гражданской одежде, коленом по лицу и укусил его за локоть.

Полицейский был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Задержанный доставлен в Черемушкинский межрайонный следственный отдел СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ для проведения следственных действий.

Материал проверки для принятия решения будут направлен в Бутырский межрайонный следственный отдел СУ по СВАО ГСУ СК РФ по Москве.