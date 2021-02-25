Чебоксарца приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство мужчины, который заступился за девушек

Жителя Чебоксар, убивший мужчину, заступившегося за девушек на улице, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Чувашии.

Подсудимый в апреле 2020 года, будучи нетрезвым, пристал ночью к девушкам, которых встретил во дворе жилого дома. Мужчина нецензурно выражался в их адрес и кидал в их сторону пустые бутылки, после чего принялся преследовать одну из девушек. Когда она начала звать на помощь, за нее решил заступиться 35-летний местный житель.

Дебошир, у которого при себе имелись ножи, нанес ему множественные удары, от которых мужчина скончался. После этого преступник попытался скрыться с места, но его задержал знакомый погибшего. Обвиняемый пытался нанести ему удар ножом в шею, но встретил сопротивление. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции.

Чебоксарца признали виновным в убийстве и покушении на еще двух человек. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Мужчина частично признал свою вину.