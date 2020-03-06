Чебоксарец провез полицейского на дверце автомобиля и отправится в колонию
35-летнего жителя Чебоксар приговорили к году колонии-поселения за применение силы в отношении сотрудника транспортной полиции. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Во время рейда против хранения и распространения наркотиков мужчина попал под подозрение из-за неадекватного поведения. Однако сотрудники полиции не смогли провести осмотр автомобиля: подозреваемый скрылся, прокатив одного из правоохранителей на дверце машины.
Полицейский получил незначительные травмы.
Следствие выяснило, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Суд признал его виновным. Кроме года в колонии, его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей штрафа. Также на 18 месяцев его лишили водительских прав.