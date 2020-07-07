Часы за полмиллиона рублей украли у москвича в финес-клубе

Возобновление тренировок после самоизоляции прошло не очень удачно для одного из москвичей. У мужчины из шкафчика в фитнес-клубе украли часы стоимостью 550 тысяч рублей. Теперь в деле разбираются полицейские.

За помощью к правоохранителям обратился сам пострадавший, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Он рассказал, что часы украли у него из шкафчика для одежды 6 июля в фитнес-клубе.

Наручные часы марки «Andersen Geneve» стоили 550 тысяч рублей, поэтому причиненный ущерб оценивается как значительный. Полицейские начали проводить проверку и выяснять все обстоятельства произошедшей кражи.

Фитнес-центры открыли в Москве 23 июня вместе с ресторанами и кафе. Ограничительные меры были связаны с распространением коронавируса. В городе уже работают магазины, парки, торговые центры и музеи. Сейчас в столице насчитывается 226 174 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.