Криминал 21 декабря 2023, 18:26 Частного детектива осудили во Владивостоке за похищение бизнесмена

Читать 360tv в

Во Владивостоке вынесли приговор частному детективу, которого обвиняли в похищении бизнесмена. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на городской суд.

Мужчину наняли помочь в выбивании из местного бизнесмена денег. Тогда он вместе с заказчиком взял на прокат Nissan Caravan, подкараулили жертву и обманом заманили в иномарку. Пока частный сыщик вел машину, его заказчик избивал бизнесмена, пока случайно не задушил. Потом детектив помог спрятать тело.

Реклама

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Авторы: