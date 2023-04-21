Криминал 21 апреля 2023, 14:18 Частного детектива нашли мертвым в апарт-отеле после ссоры с женой — «112» «112»: частного детектива нашли мертвым в апарт-отеле Петербурга после ссоры с женой РИА «Новости»

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Тело частного детектива обнаружили в одном из апарт-отелей Петербурга. Он умер при загадочных обстоятельствах. Известно, что незадолго до смерти мужчина серьезно поругался с женой. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Все произошло в здании на улице академика Павлова. Супруга частного детектива сбежала от него еще в феврале, все это время она жила в гостинице.

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После того как житель Петербурга нашел женщину в апарт-отеле, между ними, видимо, случилась еще одна ссора. Его жена прибежала на ресепшн и попросила сотрудников гостиницы вызвать полицию.

По ее словам, муж связал ее скотчем, избил и собирался зарезать. Однако она смогла выбраться через окно. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, то в номере нашли мертвого частного детектива. По одной из версий, он мог свести счеты с жизнью.