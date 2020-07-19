Части тела жителя Саратова нашли на берегу реки в Волгограде

Местные жители нашли останки тела мужчины в Кировском районе Волгограда.

«По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги», — сообщила Рудник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, останки принадлежат жителю Саратова, ранее судимому за разбой. Четыре года назад родственники заявили в полицию о его исчезновении.

Ранее полицейские задержали 25-летнего молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве жительницы Твери. Он вместе с потерпевшей на своей машине выехал за пределы поселка Оленино. Позже молодой человек сознался, что вместе с девушкой поехал в лес, где они поссорились. Подозреваемый избил знакомую, используя отвертку. По версии следствия, потом злоумышленник задушил девушку, раздел ее, раскидал одежду по лесу и спрятал тело на территории массива.