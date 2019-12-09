Чайка: более 160 дел расследуется по космодрому Восточный
Расследование, по состоянию на ноябрь 2019 года, проводилось по 163 делам. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
«Большинство из них [93] расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями», — заметил он.
По словам генпрокурора, еще 68 дел находилось в ведении МВД, двумя занимались в ФСБ. В общей цифре учтены соединенные и выделенные в отдельное производство дела.
В отношении 145 человек прокуроры утвердили для передачи в суд обвинительные заключения по 109 делам. Ущерб от совершенных по ним преступлениям был более 20,9 миллиарда рублей.
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Всего вынесено 90 судебных решений в отношении свыше ста лиц, которые причинили ущерб более чем на 14 миллиардов рублей.
«Расследование еще по 25 уголовным делам <…> продолжается», — пояснил генпрокурор.
Чайка заметил, что в большинстве своем эти дела касаются различных хищений, а сумма причиненного по ним ущерба равняется 6,8 миллиарда.
В 2016 году, напомнил чиновник РФ, был создан межведомственный штаб, который возглавил замгенерального прокурора РФ. Следственный комитет и МВД начали взаимодействовать в этом направлении.
«Это кардинально изменило ситуацию и привело к конкретным результатам», — подчеркнул Чайка.