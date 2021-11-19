Бывшего замминистра просвещения Ракову обвинили в крупном мошенничестве

Против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой выдвинули обвинения. Ей вменили мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

В документах следователей фигурирует сумма свыше 20 миллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на пресс-центр МВД.

Обвинение по четвертой части статьи 159 УК РФ предъявили и экс-заместителю генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку.

В конце октября Марину Ракову оставили в СИЗО. Ее арестовали до 6 декабря.

По версии следствия, деньги, фигурирующие в деле Раковой, пропали в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Тогда она находилась на посту заместителя главы Минпросвещения.

После ухода из ведомства Ракова заняла должность вице-президента Сбербанка, откуда ее уволили после задержания. Свою вину женщина отрицает. По ее делу арестовали экс-гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина, его бывшего заместителя Зака и юрисконсульта Кристину Крючкову.