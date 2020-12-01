Бывшую воспитательницу детского сада посадили из-за гибели ребенка
Бывшая воспитательница детского сада в Санкт-Петербурге получила два года тюрьмы из-за гибели ребенка по ее вине. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов.
Известно, что женщина не следила за детьми во время прогулки. В результате трехлетняя девочка получила тупую травму головы, шеи и позвоночника. Ребенок скончался прямо на месте.
Воспитательница признала свою вину и раскаялась. Ей присудили два года тюрьмы и запретили работать с детьми.