Бывшую воспитательницу детского сада посадили из-за гибели ребенка

Известно, что женщина не следила за детьми во время прогулки. В результате трехлетняя девочка получила тупую травму головы, шеи и позвоночника. Ребенок скончался прямо на месте.

Воспитательница признала свою вину и раскаялась. Ей присудили два года тюрьмы и запретили работать с детьми.