Бывшую уральскую чиновницу заподозрили в махинациях

Следователи завели уголовное дело против бывшей и. о. главы Кропачевского городского поселения Челябинской области. Ее подозревают в махинациях на сумму два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ЧУ СК России по региону.

По заключению Контрольно-счетной палаты Челябинской области, экс-чиновница одобрила оплату подрядчику и подписанию приемки строительства водоочистки. По факту, в поселении ничего не построили. В муниципальном бюджете не досчитались более двух миллионов рублей.

Дело завели по части второй статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Если вину подозреваемой докажут, она может отправиться за решетку на срок до семи лет. Следователи сейчас собирают доказательства преступления, решают вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.