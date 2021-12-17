Бывшую участницу списка Fоrbеs, владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую и следователя Юрия Носова задержали в Москве. Об этом написал РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в Басманный суд Москвы пришло ходатайство об избрании Миримской меры пресечения в виде заключения под арест. Юрия Носова также задержали. В 2017 году он вел дело, в котором Миримская выступала в качестве потерпевшей. Его подозревают в получении взятки автомобилями.

Источник уточнил, что уголовное дело возбудили после заявления адвоката Вадима Багатурии, который представляет интересы бывшего сожителя Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона».

Юрия Носова подозревают в фальсификации материалов уголовного дела по подозрению в похищении ребенка. В этом деле было заявление о том, что Николай Смирнов якобы похитил у Миримской своего ребенка. Носов попробовал направить это дело в суд, но генпрокурор Юрий Чайка не стал утверждать обвинение. Уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.