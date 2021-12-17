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    17 декабря 2021, 19:40

    Бывшую участницу списка Forbes арестовали по делу о взятке

    Бывшую участницу списка Fоrbеs Миримскую арестовали за взяточничество до 15 февраля 2022 года

    Иван Степанов, Михаил Закурдаев

    Бывшую участницу списка Fоrbеs, владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую отправили под арест до 15 февраля 2022 года. Ее обвиняют во взяточничестве. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы.

    Бывшую участницу списка Forbes арестовали по делу о взятке

    По данным СМИ, Миримская пыталась дать взятку Пресненскому суду столицы по делу об имущественном споре с бывшим мужем Алексеем Голубовичем, который возглавляет компанию Arbat Capital. Кроме того, ряд изданий писали, что она якобы замешана в деле о даче взятки в размере двух миллиона рублей следователю Юрию Носову.

    Юрия Носова также задержали. В 2017 году он вел дело, в котором Миримская выступала в качестве потерпевшей. Его подозревают в получении взятки автомобилями. Басманный районный суд Москвы 17 декабря также отправил его под стражу до 5 февраля 2022 года. Его обвиняют в получении взятки.

    Источник РБК уточнил, что уголовное дело возбудили после заявления адвоката Вадима Багатурии, который представляет интересы экс-сожителя Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона».

    Ранее Миримская была гендиректором компании «Русский продукт». В 2015 году Forbes подсчитал, что она имеет состояние в 100 миллионов долларов и является 22-й в списке богатейших женщин России.