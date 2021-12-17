Бывшую участницу списка Forbes арестовали по делу о взятке

Бывшую участницу списка Fоrbеs, владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую отправили под арест до 15 февраля 2022 года. Ее обвиняют во взяточничестве. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы.

По данным СМИ, Миримская пыталась дать взятку Пресненскому суду столицы по делу об имущественном споре с бывшим мужем Алексеем Голубовичем, который возглавляет компанию Arbat Capital. Кроме того, ряд изданий писали, что она якобы замешана в деле о даче взятки в размере двух миллиона рублей следователю Юрию Носову.

Юрия Носова также задержали. В 2017 году он вел дело, в котором Миримская выступала в качестве потерпевшей. Его подозревают в получении взятки автомобилями. Басманный районный суд Москвы 17 декабря также отправил его под стражу до 5 февраля 2022 года. Его обвиняют в получении взятки.

Источник РБК уточнил, что уголовное дело возбудили после заявления адвоката Вадима Багатурии, который представляет интересы экс-сожителя Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона».

Ранее Миримская была гендиректором компании «Русский продукт». В 2015 году Forbes подсчитал, что она имеет состояние в 100 миллионов долларов и является 22-й в списке богатейших женщин России.