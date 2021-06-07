Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро

Бывшую дознавательницу одного из ОМВД Москвы изнасиловали в туалете столичной подземки. По словам экс-полицейской, на нее напали на станции «Цветной бульвар» 5 июня, написали СМИ.

Девушка рассказала, что на выходе из туалета ее поджидал незнакомый мужчина. Он ударил ее по голове и надругался. При этом злоумышленник повторял: «Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Когда двери уборной автоматически открылись, другие пассажиры увидели происходящее. Они попытались оттащить насильника, но он смог вырваться и бросился бежать в сторону эскалаторов. Но скрыться ему не удалось. Мужчину догнали. При задержании он сломал ногу.

В региональном ГСУ СК РФ сообщили, что в отношении 28-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, утром 5 июня подозреваемый, находясь в помещении общественного туалета в подземном переходе между станциями метрополитена, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении москвички. Сейчас злоумышленник арестован. Его проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.