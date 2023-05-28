Криминал 28 мая 2023, 20:13 Бывшую «Мисс Поволжья» и ее подельника арестовали за вымогательство у начальника УВД Москвы «Коммерсант»: двух коллекторов, вымогавших деньги у начальника УВД, арестовали в Москве РИА «Новости»

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В Москве арестовали двух коллекторов, которые требовали от начальника УВД погасить долги подчиненных, сообщил «Коммерсант». В числе отправленных под стражу оказалась бывшая «Мисс Поволжья».

По данным издания, следователи установили, что коллекторы, угрожая насилием членам семьи генерал-майора полиции, пытались заставить его погасить долги подчиненных.

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По факту случившегося возбудили дело о вымогательстве.

Первый звонок от коллекторов начальнику УВД поступил еще в середине марта. Звонивший заявил, что тот должен в течение часа заставить подчиненную вернуть долг, или расплатится за нее.

«Она торчит нам денег, не заплатишь — кончим женушку и детишек», — заявил преступник.

Выяснилось, что одна из сотрудниц районных ОВД заняла 21 тысячу рублей у микрофинансовой организации. Думала, что вернет средства через несколько дней. Но потом выяснила, что деньги ей дали под 100% в день, а не годовых. Сумма выросла до неподъемной. Тогда коллекторы начали звонить начальнику УВД.

По информации издания, с аналогичной ситуацией столкнулся еще один сотрудник, который занял у микрофинансистов 18 тысяч рублей.

Генерал-майору звонил не только мужчина, но и женщина, которая представилась Ириной Поповой и пригрозила разрушить его семью, если тот не заплатит. Позже она действительно позвонила супруге полицейского.

Оказалось, что Ирину Попову на самом деле зовут Татьяна Мизонова. В свое время она выиграла конкурс «Мисс Поволжья», отметил источник «Коммерсанта».

Оба коллектора признали вину и принесли извинения начальнику УМВД. Их отправили под стражу по постановлению Савеловского районного суда Москвы.