18 января 2024, 11:08
Бывшим главам Минфина и Нацбанка Украины предъявили обвинение в России
СКР предъявил обвинение экс-министру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Кубиве
Бывшим членам Совета нацбезопасности Украины заочно предъявили обвинение в финансировании антитеррористической операции в Донбассе. Правоохранители начали розыск экс-министра финансов Александра Шлапака и экс-главы Нацбанка Степана Кубивы, сообщил Следственный комитет России.
В Луганске прошло выездное совещание. Председателю СКР Александру Бастрыкину сообщили о работе над расследованием преступлений. Стало известно, что Александру Шлапаку и Степану Кубиве в России заочно предъявили обвинение, начали их розыск для последующего ареста. По информации Следкома, чиновники входили в СНБО Украины.
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«Наряду с другими они принимали решение о начале так называемой АТО в Донбассе и согласно распределению преступных ролей обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета», — сообщила пресс-служба комитета.
На территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе нашли электронные носители с документами о боевых действиях на территории Донбасса в 2015–2017 годах. Следователи получили информацию о том, как планировали атаки и чем руководствовались украинские военачальники.
Власти Украины объявили о проведении АТО в 2014 году. Операцию устроили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые не поддержали майдан.
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