Бывший зэк убил каратиста в драке под Воронежем
Судимый три раза мужчина до смерти избил каратиста в поселке Кантемировка под Воронежем. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный Следственный комитет.
Уточняется, что между молодыми людьми возник конфликт, который закончился дракой. В результате рецидивист ударил спортсмена пол лицу, тот упал без сознания. Его доставили в больницу, но молодой человек скончался.
Заведено уголовное дело за нанесение тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти. Подозреваемый задержан.