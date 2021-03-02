Бывший замглавы управления Минобороны получил срок за махинации

В итогБывший замглавы управления Минобороны РФ по конкурентным процедурам Александр Борувков получил 6,5 года за махинации с госконтрактами на 650 миллионов рублей. Также он признан виновным в получении взятки в 368 миллионов рублей.

Хамовнический районный суда Москвы постановил назначить Борувкову наказание в виде лишения свободы 6,5 года в колонии строго режима. Также он должен заплатить штраф в размере 368 рублей.

«Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного свыше 650 миллионов рублей», — сказано в сообщении Следственного комитета РФ.

Приговор Борувкову вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Он полностью признал вину, дал показания на своих соучастников, частично возместил ущерб. Также у него есть маленькие дети.

По данным следствия, с февраля 2014 года по август 2017 года Борувков, руководя отделом проведения конкурентных процедур по государственному оборонному заказу и являясь председателем аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества для нужд Минобороны России в Москве, сознательно мешал компаниям участвовать в конкурсе по госзаказу.

Таким образом чиновник устранил конкурентов предпринимателя Алексея Калитина. Последний смог заключить госконтракты «на не выгодных для Российской Федерации условиях». Минобороны России причинен ущерб на сумму более 650 миллионов рублей.

В итоге Борувкова арестовали, в его отношении открыли уголовные дела по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» и «Получение взятки в особо крупном размере».