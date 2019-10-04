Бывший замглавы Кургана попал под уголовное дело за растрату 40 млн рублей

Согласно данным следствия, Андрей Нелюбин вместе с бухгалтером МУП «Специализированное дорожное предприятие» создали две коммерческие организации. Учредителями фирм выступали их близкие родственники.

«С 2011 по 2015 годы они оформили фиктивные документы о покупке стройматериалов у одной из аффилированных организаций на сумму более 6,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Муниципальное предприятие по завышенным ценам арендовало технику у еще одной фирмы, которая принадлежала Нелюбину. Злоумышленники за счет МУП через ранее созданные организации покупали битум по ценам выше рыночных. В результате этого муниципальному бюджету нанесли ущерб в размере 40 миллионов рублей. Также Нелюбин не перечислил налоги на доходы физлиц почти на 16 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направят в Курганский городской суд.