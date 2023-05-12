Криминал 12 мая 2023, 17:13 Бывший замглавы ФСИН получил девять лет колонии за взятку Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Максименко к девяти годам колонии по делу о взятке РИА «Новости»

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Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями бывший заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима. О приговоре суда сообщила Генеральная прокуратура.

Согласно материалам дела, Максименко получил взятку в размере более двух миллионов рублей в виде оказания услуг от главы одной фирмы. В частности, предприниматель предоставил силовику на два года арендованный загородный дом. В качестве ответного шага Макисменко обеспечил предпринимателя контрактами на строительство объектов ФСИН.

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Кроме того, заместитель главы пенитенциарного ведомства потребовал от подчиненных заключить договоры на строительно-монтажные работы с одним из ФГУП, у которого не было достаточно ресурсов для реализации поставленной задачи.

Предприятие вынуждено наняло в качестве субподрядчика компанию предпринимателя, обеспечившего Максименко бесплатным жильем.

Злоупотребления Максименко привели к срыву 19 государственных контрактов. ФГУП получил ущерб более 330 миллионов рублей.

Кроме отбытия наказания бывшего замглаву ФСИН лишили права занимать посты на государственной службе и в органах местного самоуправления на 11 лет. Кроме того, ему придется выплатить штраф в 43 миллиона 378 тысяч рублей. Также его лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН России» и государственных наград.

Суд удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании с Максименко ущерба в 330 миллионов рублей в доход России.