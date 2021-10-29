Бывший заключенный зарезал мужчину в Новосибирске

Мужчина без определенного места жительства напал на жителя Новосибирска и нанес ему смертельные ножевые ранения. Погибшего обнаружили на остановке общественного транспорта «Гусинобродское шоссе», написал «Царьград».

По данным следствия, в результате спора между мужчинами завязалась драка. Один из них ушел с остановки, а после вернулся с орудием убийства. Он нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в спину, а после скрылся с места преступления, сообщил сайт «Дни.ру».

Очевидцы сообщили, что вызвали скорую помощь сразу после того, когда видели, что мужчина истекает кровью. Однако спасти его не удалось, он скончался от полученных травм.

Правоохранителя вычислили и задержали нападавшего. Им оказался бывший заключенный-рецидивист, который 40 лет провел в местах лишения свободы. На 71-летнего злоумышленника завели уголовное дело.