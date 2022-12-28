Криминал 28 декабря 2022, 21:46 Бывший заключенный попытался скрыться от полиции на угнанной машине на Кубани

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В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который попытался скрыться от них на угнанной машине. Об этом сообщил «Царьград».

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Мужчина угнал отечественное авто ВАЗ-2104 в Темрюке и опасно маневрировал по время погони. Его поймали на улице Голубицкой, когда он вышел из машины и попытался спрятаться в чужом доме. Задержанным оказался 36-летний местный житель, которого недавно выпустили из тюрьмы. Он рассказал, что угнал автомобиль после того, как отметил свое освобождение. Возбуждено уголовное дело.