Бывший заключенный напал на жительницу Кургана в лифте

Мужчина, который только недавно освободился из заключения, напал на жительницу поселка Заозерный (Курган) в лифте многоквартирного дома. Злоумышленник попытался ее ограбить. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Курганской области.

Мужчина зашел вместе с пострадавшей в лифт и приложил к ее шее нож после того, как двери закрылись. Он потребовал отдать ему ценные вещи и забрал у пострадавшей пакет. Однако женщина начала звать на помощь, из-за чего злоумышленник испугался, кинул пакет и скрылся, как двери лифта открылись.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до десяти лет заключения.