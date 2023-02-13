Криминал 13 февраля 2023, 15:44 Бывший заключенный избил стулом пожилую сотрудницу сауны в Челябинской области

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Посетитель сауны избил стулом 65-летнюю сотрудницу, которая занимала должность администратора. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы МВД Челябинской области.

Ситуация произошла в ночь на 9 февраля. Мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом, поругался с работницей сауны. Злоумышленник схватил стул и ударил пострадавшую несколько раз по голове и туловищу.

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Спустя несколько дней нападавшего задержали сотрудники органов. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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