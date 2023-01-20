Криминал 20 января 2023, 07:24 Бывший военный в Грузии расстрелял с балкона 10 человек МВД Грузии подтвердило гибель 5 человек в стрельбе, которую мужчина устроил в Сагареджо РИА «Новости»

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В городе Сагареджо мужчина расстрелял прохожих. Пять человек получили травмы, столько же погибли, в том числе сотрудник полиции, рассказала пресс-служба МВД Грузии.

Мужчина 1974 года рождения вышел на балкон своей квартиры и открыл огонь. Сначала под пули попали девять человек во дворе дома, четверо из них умерли. Когда на место приехал наряд полиции, преступник выстрелил еще, один правоохранитель погиб. Тогда вызвали подкрепление, в том числе спецподразделение МВД. Уголовное дело завели по статье за умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

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По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, с 2006 по 2021 год мужчина работал в Минобороны и участвовал в миссии на территории Афганистана, рассказал телеканал «Рустави». С ним в квартире находился сын, но когда началась стрельба, он выбежал. Когда спецназ вошел, мужчина застрелился. Глава МВД сказал, что мотивы его поступка пока не установили.

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