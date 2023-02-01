01 февраля 2023, 18:53
Бывший вице-президент РЖД стал фигурантом дела о мошенничестве
Суд арестовал до 30 марта бывшего вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве
Задержанного по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова отправили в СИЗО до 30 марта. Как сообщил ТАСС, решение принял Мещанский суд Москвы.
В пресс-службе суда уточнили, что Акулова задержали в рамках дела, связанного с неисполнением обязательств по предпринимательским договорам. О какой сумме и компании идет речь, неизвестно.
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Михаил Акулов ранее занимал пост вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора «Федеральной пассажирской компании». Сейчас он находится на пенсии.
Суд
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