Криминал 01 февраля 2023, 18:53 Бывший вице-президент РЖД стал фигурантом дела о мошенничестве Суд арестовал до 30 марта бывшего вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве РИА «Новости»

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Задержанного по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова отправили в СИЗО до 30 марта. Как сообщил ТАСС, решение принял Мещанский суд Москвы.

В пресс-службе суда уточнили, что Акулова задержали в рамках дела, связанного с неисполнением обязательств по предпринимательским договорам. О какой сумме и компании идет речь, неизвестно.

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Михаил Акулов ранее занимал пост вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора «Федеральной пассажирской компании». Сейчас он находится на пенсии.