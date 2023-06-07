Криминал 07 июня 2023, 14:29 Бывший вице-премьер Крыма получил условный срок за аферу на 57 млн рублей Суд назначил экс-вице-премьеру Крыма Кабанову условный срок по делу о хищении 57 млн руб. РИА «Новости»

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Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе Центрального районного суда Симферополя сообщили РИА «Новости», что экс-чиновнику назначили условное наказание.

«Кабанова Евгения Константиновича признать виновным, <…> считать назначенное основное наказание в виде четырех лет лишения свободы условным», — уточнили в судебной инстанции.

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Кабанов должен будет заплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Экс-чиновника задержали в сентябре 2021 года как фигуранта уголовного дела о хищении 57,5 миллиона рублей из бюджета при строительстве водовода. Объект на полуострове возводили по программе развития Крыма и Севастополя.

На рабочем месте Кабанова силовики провели следственные действия. Глава региона Сергей Аксенов накануне ареста утвердил отставку бывшего вице-премьера Крыма.