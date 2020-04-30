Бывший уральский вице-мэр получит срок за взятку в особо крупном размере
Бывшего вице-мэра Лесного Владислава Русакова задержали за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет Свердловской области.
По данным ведомства, «когда подозреваемый занимал, в частности, должность заместителя главы администрации городского округа „Город Лесной“, им была частями получена от индивидуального предпринимателя взятка в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в компетенцию подозреваемого».
Известно, что Русаков обвиняется по шестой части статьи 290 УК РФ. Она предусматривает самое строгое наказание, по сравнению с остальными: от восьми до пятнадцати лет тюрьмы и штраф, достигающий 70-кратной суммы взятки. Также преступника могут лишить права в дальнейшем занимать некоторые должности.