Бывший уральский вице-мэр получит срок за взятку в особо крупном размере

По данным ведомства, «когда подозреваемый занимал, в частности, должность заместителя главы администрации городского округа „Город Лесной“, им была частями получена от индивидуального предпринимателя взятка в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в компетенцию подозреваемого».

Известно, что Русаков обвиняется по шестой части статьи 290 УК РФ. Она предусматривает самое строгое наказание, по сравнению с остальными: от восьми до пятнадцати лет тюрьмы и штраф, достигающий 70-кратной суммы взятки. Также преступника могут лишить права в дальнейшем занимать некоторые должности.