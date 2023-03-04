Криминал 04 марта 2023, 00:28 Бывший вице-губернатор Ленобласти задержан по подозрению во взятках СК: бывший вице-губернатор Ленобласти задержан по подозрению во взятках на 8,5 млн рублей РИА «Новости»

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Бывший вице-губернатор Ленинградской области задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По информации ведомства, установлены факты многочисленного числа взяток в адрес действовавшего на тот момент чиновника. Сумма общего числа подношений составила 8,5 миллиона рублей.

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«Установлены многочисленные факты передачи денежных средств в виде взяток на общую сумму не менее 8,5 миллиона рублей действовавшему на тот момент вице-губернатору Ленинградской области, к компетенции которого относилось формирование и реализация государственной политики в отрасли строительства на территории региона», — говорится в сообщении регионального ведомства.

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На бывшего чиновника заведено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Он задержан и допрашивается, в ближайшее время экс-вице-губернатору области будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Сибае суд вынес приговор бывшему директору колледжа, который получал взятки путем вымогательства. Мужчина, угрожая увольнением, потребовал у одной из сотрудниц учебного заведения 60 тысяч рублей.