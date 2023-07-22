Криминал 22 июля 2023, 15:18 Бывший вице-губернатор Белгородской области признался во взяточничестве Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признал вину по делу о взятке РИА «Новости»

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Бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил в суде, что признает вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщило РИА «Новости». До 20 сентября экс-чиновник проведет под домашним арестом.

Меру пресечения Полежаеву избрал Свердловский районный суд города Белгорода. В региональном СУ СК ранее уточнили, что бывшего замгубернатора подозревают в совершении двух преступлений по статье о получении взятки в особо крупном размере.

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По версии следствия, Полежаев получил от директора одной строительной компании два автомобиля. В обмен он предоставил бизнесмену свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов с этой фирмой. Сумма, за которую купили автомобили, составила свыше 17 миллионов рублей.

Сторона обвинения попросила о домашнем аресте для Полежаева. Защита не стала возражать. Суд удовлетворил ходатайство об этом мере пресечения.