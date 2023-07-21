Криминал 21 июля 2023, 16:58 Бывший вице-губернатор Белгородской области попался на взятке Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали за взятку пресс-служба администрации Шебекинского ГО

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Следственный комитет по Белгородской области завел уголовное дело против бывшего заместителя губернатора региона Константина Полежаева по подозрению во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2022 и 2023 годов подозреваемый получил два автомобиля премиум-класса иностранного производства стоимостью свыше 17 миллионов рублей за заключении контрактов с данной организацией в сфере ЖКХ и содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в регионе.

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Оперативники УФСБ России по Белгородской области выявили преступления в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Полежаев с января 2019 года руководил департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству, вступив на пост заместителя главы региона. В период с 2015 по 2019 год возглавлял администрацию Белгорода.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в начале июля заявил, что снял Полежаева с должности за некачественную работу по восстановлению населенных пунктов Новая Таволжанка и Шебекино, пострадавших в ходе обстрелов со стороны украинских боевиков.