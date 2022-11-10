Криминал 10 ноября 2022, 11:33 Бывший украинский депутат Ременюк сел пьяным за руль и разбился на встречке Mash: бывший депутат Верховной рады Украины Ременюк погиб в Симферополе в погоне от ГИБДД РИА «Новости»

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В Симферополе погиб бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ременюк. Он пытался уехать от полицейских, которые поймали его пьяным за рулем, но столкнулся с грузовиком, сообщил Telegram-канал Mash.

Вечером 7 ноября политик отдыхал на дне рождения друга, а когда праздник закончился, сел за руль своего Range Rover. На дороге автомобиль остановила полиция. Во время проверки документов 66-летнего мужчину проверили алкотестером, поняли, что водитель пьян, и попытались задержать.

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Тогда Алексей Ременюк вырвался, сел в машину и поехал. Он протащил полицейского на двери, на объездной дороге выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Авария оказалась смертельной и для самого водителя, и для пассажира иномарки.

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Госавтоинспекция Крыма подтвердила факт аварии, но не назвала имен погибших и упомянула другую марку машины. ДТП произошло в ночь на 8 ноября на Восточном обходе Симферополя. Land Rover выехал на полосу с односторонним движением и столкнулся с MAN. Погибли 66-летний водитель и 53-летний пассажир легковушки. По предварительной информации, владелец машины был пьян. Водителя грузовика госпитализировали.

В Великобритании пьяный гражданин Украины устроил ДТП, сообщил «Царьград». Он въехал в дом соседки. Ущерб оценили в 120 тысяч фунтов (почти 8,4 миллиона рублей).