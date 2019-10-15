Бывший угонщик рассказал об убийцах владелицы Audi Q5

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Дмитрий (имя изменено) отбывал наказание за серию угонов дорогих внедорожников и недавно освободился. По его словам, от дел он отошел, но навыки и знание схем «коллег по цеху» остались с ним.

Как сообщил Дмитрий, в среде угонщиков новость об убийстве вызвала огромный резонанс — профессионалы так не сделали бы никогда.

«Человеческая жизнь того не стоит. Так поступают только отморозки либо наркоманы, которым уже без разницы, что делать», — рассказал он.

По словам мужчины, дело здесь не столько в этических соображениях, сколько в логике: разные сроки за угон и убийство.

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Профессионалы же снаряжаются оборудованием за 1,5-2 миллиона рублей и в течение нескольких секунд могут вскрыть любой автомобиль.

«Причем, чем тачка дороже, тем лучше — легче вскрывается. Технологии же вперед шагают! Безключевой доступ намного облегчил нам жизнь и ускорил процесс угона, так же как и сигнализации с автозапуском», — отметил Дмитрий.

Кроме того, мужчина указала, что наиболее популярными для угона являются автомобили Toyota и Lexus. А вот Audi Q5, из-за которой совершили убийство, — никому не нужная дешевая модель.

Бывший угонщик рассказал, что на непрофессионализм указывает и то, что машину с такой историей передали перекупщикам.

«У умных людей есть уже свои наработанные каналы, по которым машина переправляется», — подчеркнул он.

Однако южно-уральское направление Дмитрий признал, в целом, верным: многие угнанные автомобили из самых разных городов перегоняют через Казахстан в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.