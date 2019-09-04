Бывший уголовник отобрал у сожительницы полтора млн рублей

По данным издания, потерпевшая сошлась с мужчиной благодаря популярному приложению для знакомств. Их переписка длилась два года, а затем состоялось и первое свидание. Оно прошло в колонии общего режима, так как 37-летний избранник уфимки отбывал наказание за убийство.

После выхода на свободу они стали жить вместе, сняв квартиру в одном из районов Уфы. У потерпевшей на счету были накопления, о которых мужчина ничего не знал. Когда же он выяснил, что его возлюбленная скрытничает, он избил ее и заставил снять со счета полтора миллиона рублей и отдать ему.

Женщине удалось сбежать из квартиры и обратиться в полицию пока ее сожитель спал. Мужчину заключили под стражу.