Бывший уголовник отобрал у сожительницы полтора млн рублей
В Башкирии 42-летняя жительница Уфы обратилась за помощью к правоохранителям после того, как ее избил сожитель и забрал у нее полтора миллиона рублей, пригрозив ножом. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, потерпевшая сошлась с мужчиной благодаря популярному приложению для знакомств. Их переписка длилась два года, а затем состоялось и первое свидание. Оно прошло в колонии общего режима, так как 37-летний избранник уфимки отбывал наказание за убийство.
После выхода на свободу они стали жить вместе, сняв квартиру в одном из районов Уфы. У потерпевшей на счету были накопления, о которых мужчина ничего не знал. Когда же он выяснил, что его возлюбленная скрытничает, он избил ее и заставил снять со счета полтора миллиона рублей и отдать ему.
Женщине удалось сбежать из квартиры и обратиться в полицию пока ее сожитель спал. Мужчину заключили под стражу.