Бывший участник «Дома-2» попал под уголовное дело после драки со стрельбой в Петербурге | 360°

Криминал 25 октября 2022, 15:51 Бывший участник «Дома-2» попал под уголовное дело после драки со стрельбой в Петербурге «Mash на Мойке»: экс-участника «Дома-2» отправили в СИЗО после драки в Петербурге

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Массовая драка со стрельбой произошла у ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Среди нарушителей порядка, по предварительным данным, был экс-участник «Дома-2» и футболист Руслан Перов, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника канала, драке предшествовал конфликт между несколькими молодыми людьми. Два мужчины пытались приставать к девушкам возле «Невского центра». За них решили заступиться приятели. В итоге перебранка переросла в рукопашную.

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Оружие, по словам источника «Mash на Мойке», достал именно Перов. По предварительным данным, он успел сделать несколько выстрелов. Против экс-участника «Дома-2» уже возбудили уголовное дело о хулиганстве, он в СИЗО.

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Раньше Перов не был судим. По этой статье ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

В проекте «Дом-2» мужчина снимался осенью 2021 года. Пробыв там несколько месяцев, он ушел из шоу вместе с одной из участниц.