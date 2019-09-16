Бывший участник «Дома-2» оказался в центре рейдерского скандала

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» подозревают в мошенничестве. Группа людей захватила одно из московских зданий стоимостью более 120 миллионов рублей. По словам свидетелей, организовал преступление Филипп Кострубов, бывший участник нескольких реалити-шоу.

Источник фото: телеканал «360»

Филипп Кострубов последние несколько лет пытается покорять российское телевидение. Но, видимо, этой площадки ему стало мало.

Пострадавший Евгений Ильин пишет заявления в полицию одно за другим. По его словам, в апреле этого года здание, частично принадлежащее ему, захватили рейдеры. Мол, перед майскими праздниками приехали друзья «того самого Филиппа из „Дома-2“» и сначала по-хорошему, как видно на записи камеры видеонаблюдения, пытались оформить здание на себя, пока предводитель прятался от камер. А на следующий день они, по словам Ильина, позвали внушительную поддержку.

«Они приехали с подкреплением в виде 20 человек на машинах дорогостоящих, вели себя вызывающе», — отметил Евгений Ильин.

С корреспондентами «360» Кострубов на связь не вышел, зато с ним успел пообщаться адвокат совладельца. Беседа не дала никаких результатов. Господин Косторубов вел себя странно и отвечать на вопросы адвоката не стал.

Источник фото: телеканал «360»

Кем же является Филипп Кострубов? По фотографиям видно, что парень любит железо, протеин и себя. Чем конкретно занимается после проекта — не говорит.

«Участник телепроекта „Дом-2“, а так же я являюсь коммерческим директором своей компании. К сожалению, я не могу произносить название этой компании», — заявил молодой человек.

Когда, по словам обвинения, компания Кострубва приехала захватывать здание, дверей не жалели. Сейчас двухэтажное здание продолжает сдаваться в аренду под офисы. Но местные сотрудники о захвате не знают.

За лето по делу захвата прошло уже несколько слушаний. Кострубова в суде никто не видел. Сейчас у здания новые собственники, на связь они не выходят. По мнению защиты, ситуация попахивает лихим бандитизмом.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта схема достаточно топорно реализована, то есть путем просто подлога документов, это уже 90-е. К сожалению, на фоне финансового кризиса такие ситуации происходят достаточно часто сейчас», — объяснил Роман Томилин, юрист-антирейдер.

Сторона защиты требует возвратить корпоративный контроль компании и возместить реальным законным владельцам ущерб — 120 миллионов рублей.

Если в суде докажут вину Кострубова и компании, бывшему участнику «Дома-2» грозит от 8 до 10 лет лишения свободы по статье 159 ч 4 УК РФ.