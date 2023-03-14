14 марта 2023, 22:57
Бывший участковый из Кирова на протяжении года измывался над своей женой
Бывший участковый из Кирова больше года избивал и запугивал свою жену. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Коллеги злоумышленника выяснили, что 27-летний лейтенант полиции на протяжении длительного срока измывался над своей женой.
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Против него возбудили уголовное дело по факту истязания. Теперь ему грозит до трех лет заключения. Также мужчину уволили с работы.
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Выяснилось, что пострадавшая не обращалась за помощью, потому что боялась обострения ситуации.
Избиения
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