Криминал 14 марта 2023, 22:57 Бывший участковый из Кирова на протяжении года измывался над своей женой

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Бывший участковый из Кирова больше года избивал и запугивал свою жену. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Коллеги злоумышленника выяснили, что 27-летний лейтенант полиции на протяжении длительного срока измывался над своей женой.

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Против него возбудили уголовное дело по факту истязания. Теперь ему грозит до трех лет заключения. Также мужчину уволили с работы.

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Выяснилось, что пострадавшая не обращалась за помощью, потому что боялась обострения ситуации.