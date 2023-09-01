Криминал 01 сентября 2023, 15:14 Бывший топ-менеджер «Рольфа» получил срок в колонии за вывод из страны 4 млрд рублей Суд в Москве приговорил бывшего топ-менеджера «Рольфа» Кайро к 8,5 года колонии

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Черемушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро по делу о выводе из страны четырех миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Суд постановил признать Кайро виновным», — огласил решение судья.

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Бывшего топ-менеджера «Рольфа» признали виновным по статье о переводе иностранной или российской валюты на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов. Подсудимого приговорили к 8,5 года колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф 500 тысяч рублей.

После оглашения приговора Анатолия Кайро взяли под стражу в зале суда. До этого момента фигурант не находился под арестом, но ему запретили некоторые действия. Защита заявила, что будет обжаловать вердикт.

По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в преступной схеме, которую организовал основатель компании-автодилера Сергей Петров. Предполагается, что бизнесмен незаконно вывел четыре миллиарда рублей на счета подконтрольной кипрской компании.

Фигурантами дела также стали бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия. Их, как и Петрова, заочно арестовали и объявили в розыск.